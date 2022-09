Paura nel parcheggio, le fiamme divorano una Mercedes: auto completamente distrutta

JESI - Momenti di paura questa mattina, intorno le 11.45, all'incrocio semaforico tra viale della Vittoria e viale del Lavoro. Una Mercedes Classe B, parcheggiata davanti l'ex concessionaria Fiat "Frulla", per cause ancora da chiarire ha preso fuoco. Le fiamme hanno invaso l'abitacolo e distrutto il mezzo, di proprietà di una signora. La donna per fortuna si trovava distante dal suo veicolo. Per lei soltanto un grande spavento ma nessun problema per la salute.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Non si segnalano disagi alla circolazione.