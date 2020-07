Incendio al parco del Cardeto, sul posto i vigili del fuoco

ANCONA - Incendio oggi pomeriggio al Parco del Cardeto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo che stava interessando alcune sterpi. I pompieri si sono dovuti calare assicurandosi alle corde per spegnere l'incendio che ha coinvolto la scarpata lato mare per una estensione di circa 20 metri quadrati. Presente anche il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) come da convenzione con la Regione Marche per la lotta agli incendi boschivi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.