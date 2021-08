Paura al centro commerciale, incendio in un negozio di abbigliamento

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13.15 circa, in via Sbrozzola ad Osimo, nei pressi di un Centro Commerciale per l’incendio di un negozio di abbigliamento. La squadra di Osimo intervenuta con due autobotti ed un mezzo 4x4, coadiuvata dall’autobotte proveniente dalla Centrale VF di Ancona, ha provveduto a spegnere l’incendio ed ha mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Le fiamme che si sono sviluppate all’interno del negozio, hanno creato dei danni all’impianto elettrico, causando la chiusura di altri quattro locali. Non si segnalano danni a persone. Intervento ancora in atto.