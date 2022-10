Incendio sul Monte Conero, fiamme nei pressi di un ristorante: sul posto i vigili del fuoco

ANCONA - Un incendio è divampato sul Monte Conero. Le fiamme, ben visibili dalla città, si sono propagate velocemente e sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco da Osimo ed Ancona. Secondo una prima analisi da parte dei pompieri il rogo si sarebbe sviluppato nei pressi del ristorante La Ginestra.

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno le 8.30. Il ristorante ha segnalato l'incendio in un garage di loro pertinenza. Per fortuna non sarebbe interessato il bosco adiacente. Come detto sono intervenuti i pompieri con due squadre ed il rogo è stato subito circoscritto e la zona messa in sicurezza. Non ci sono feriti.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO