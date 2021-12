Auto in fiamme nella notte, sul posto i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via San Silvestro a Fabriano per l'incendio di un'autovettura. La squadra di Fabriano, intervenuta con un’autobotte, ha provveduto ha spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non risultano persone coinvolte. Sul posto anche le forze dell’ordine.