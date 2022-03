A fuoco la mansarda: paura nella palazzina a due piani

LORETO - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15,30 circa in via Arno a Loreto per l’incendio di una mansarda posta su una palazzina di due piani.

La squadra di Osimo intervenuta con due automezzi ha provveduto a spegnere le fiamme evitando cosi che l'incendio si diffondesse anche alle abitazioni sottostanti e successivamente alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Non si segnalano danni a persone. La mansarda risulta inagibile a causa delle fiamme che si erano sviluppate all’interno.