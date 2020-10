Fuga di gas e poi l'incendio, paura nel cantiere: titolare di una ditta in ospedale

JESI - Stava preparando il pranzo dopo aver allestito una cucina di fortuna, poi la fuga di gas dalla bombola di gpl ed il principio di incendio. Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri mattina in via Montelatiero, a Jesi. Il rogo si è sviluppato all'interno di un cantiere di un fabbricato in ristrutturazione.

Ad avere la peggio è stato proprio il titolare della ditta che stava effettuando i lavori, che al momento dell'incendio stava preparando il pranzo. Sul posto gli operatori del 118 che lo hanno trasportato per acceramenti in ospedale. Intervenuti anche i carabinieri ed i vigili del fuoco.