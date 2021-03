Fiamme e fumo a pochi metri dal treno in transito, paura alla stazione di Falconara

Un incendio è divampato nella serata di oggi (giovedì) in un appartamento di via Flaminia, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Falconara. Le fiamme, per cause ancora da chiarire, hanno interessato l'ultimo piano del civico 563. Il proprietario per fortuna non si trovava in casa e quando è tornato si è trovato davanti l'incendio. Il rogo si è sviluppato anche fuori dalla struttura proprio nel momento in cui un treno stava transitando sui binari. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ed i vigili del fuoco, intervenuti con 3 mezzi, sono riusciti a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area

Fiamme alte mentre il treno passa, incendio in un appartamento | VIDEO

Sul posto anche i carabinieri che hanno bloccato la viabilità in entrambe le direzioni.