Incendio alla canna fumaria dell'abitazione: danni alla struttura

I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio ad Arcevia, in frazione Magnadorsa, per l’incendio di una canna fumaria di un’abitazione provocando danni alla struttura in cemento.

La squadra sul posto ha chiuso la bocca del camino, per togliere ossigeno alle fiamme, e abbassato la temperatura con getti di acqua nebulizzata. Non si segnalano persone coinvolte.