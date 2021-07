Incendio nel campo di orzo e stoppie, a fuoco anche il bosco vicino

I Vigili del fuoco stanno intervenendo in località Piticchio di Arcevia per un incendio di un campo di orzo e stoppie che si estende per circa quattro ettari.

Le fiamme hanno interessato anche tremila metri quadri circa di bosco vicino al campo di orzo. Le squadre dei pompieri di Arcevia e Senigallia, intervenute con tre autobotti e due mezzi fuoristrada, sono al lavoro per spegnere l’incendio bonificando l’area interessata dalle fiamme. Al momento non risultano danni a persone.