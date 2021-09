Il campo prende fuoco, muore un cane: si indaga sulle cause

Un violento incendio è divampato questa mattina a Castelferretti, proprio vicino all'aeroporto, in via dello Stadio, in un terreno adibito ad orto. Le cause del rogo sono ancora al vaglio degli investigatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Forestali di Ancona che hanno visto l'alta colonna di fumo alzarsi in cielo e la polizia locale. All'interno del campo erano presenti dei box con dentro due cani. Uno di loro purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto tra le fiamme mentre l'altro è stato salvato e messo in sicurezza pur riportando diverse ustioni su tutto il corpo.

A domare le fiamme c'erano i vigili del fuoco che, viste anche le numerose segnalazioni da parte di alcuni automobilisti, si sono messi subito al lavoro per spegnere il rogo. I primi ad intervenire sono stati i pompieri della postazione Aeroporto che hanno effettuato un primo intervento direttamente dallo scalo. Intanto è stata aperta un'indagine per incendio colposo e maltrattamento di animali.

Al momento tutte le piste investigative sono aperte per cercare di capire la dinamica e la causa del rogo.