Impiccato alla scaletta del semaforo ferroviario, un passeggero vede il corpo dal treno in transito

FALCONARA - Trovato senza vita, impiccato sulla scaletta di un semaforo ferroviario. Choc stamattina nei pressi della stazione di Falconara. Secondo una prima ricostruzione il cadavere dell’uomo,61 enne di Orte, è stato visto dal passeggero di un treno in transito verso Ancona intorno alle 8 del mattino.

Il convoglio viaggiava infatti a velocità ridotta in quel tratto di ferrovia e arrivato alla stazione, il passeggero ha segnalato tutto alla Polizia ferroviaria. Secondo gli investigatori si è trattato di un suicidio. L’uomo aveva con sé i documenti, ma non è stato trovato nessun messaggio per annunciare le tragiche intenzioni. La morte, secondo i riscontri del medico legale, risalirebbe alla notte scorsa.