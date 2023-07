Il natante imbarca acqua, paura a bordo: salvata famiglia di otto persone al Trave

ANCONA – Erano al Trave, su un natante che improvvisamente ha iniziato ad imbarcare acqua. Paura per un gruppo di otto persone che attorno alle 13.30 sono state portate in salvo dai vigili del fuoco. I pompieri sono stati allertati dalla Capitaneria di porto che aveva ricevuto l'sos dalla barca. Dal distaccamento del porto è partito il gommone dei vigili del fuoco che, una volta arrivati a destinazione, c'era anche un mezzo della guardia costiera, ha fatto salire i passeggeri nel loro mezzo. Poi con l'aiuto di una pompa è stata fatta uscire l'acqua che il natante aveva imbarcato e lo stesso mezzo è stato poi trainato a rimorchio al porto di Marina Dorica. Anche i passeggeri sono stati portati al porto turistico dove c'era anche un mezzo di soccorso sanitario del 118 per accertamenti medici sugli occupanti. Una donna, che lamentava un dolore ad un ginocchio, è stata portata in ospedale per le cure.