Rapina al parco, la fuga con soldi e cellulare dura poco. Interviene la polizia: 30enne nei guai

ANCONA - Rapina all'interno di un parco pubblico, sul posto interviene la polizia. E' quanto successo nei giorni scorsi nel parco di via Ragusa. La segnalazione è arrivata da un bengalese di 25 anni che, agli agenti, ha raccontato di essere stato rapitano da un suo connazionale.

Sul posto i poliziotti hanno subito rintracciato il presunto rapinatore, anch'egli bengalese classe 1994, il quale si trovava in quel momento di compagnia di altri connazionali. Il trentenne ha raccontato ai poliziotti di vantare un credito nei confronti del connazionale più giovane e che tale gesto era motivato proprio dal fatto che il giovane non volesse dargli i soldi che lui gli aveva prestato circa cinque mesi fa. A dire dell'aggressore, vedendo il giovane con un cellulare dal costo elevato in mano, se lo è fatto consegnare con la scusa di vederlo e, di fatto, se ne è impossessato. La vittima, nel tentativo di riprendersi il proprio telefono, ha inseguito il connazionale e, dalla discussione, ne è nata una lite. Nella circostanza l'aggressore è riuscito a sottrarre anche del denaro che il giovane aveva in tasca (circa 500 euro). Alla luce questo il 30enne è stato indagato per il reato di rapina. Il Questore di Ancona ha firmato la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio nei confronti dell'aggressore. Dovrà lasciare il territorio comunale per due anni.