Vede il cane antidroga in stazione e tenta di disfarsi dello stupefacente: il fiuto di Kara però lo mette nei guai

FABRIANO - La polizia ferroviaria ha effettuato in questo fine settimana i servizi “Alto Impatto” nelle tre regioni di competenza finalizzati principalmente al contrasto della presenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari e di minori non accompagnati. Nel weekend e nelle stazioni di Fabriano e San Severino Marche, sono stati impegnati gli uomini della Polizia Ferroviaria di Fabriano, in collaborazione con le unità cinofile della Polizia di Stato .

Nelle stazioni di Fabriano e San Severino sono state controllate complessivamente 133 persone, di cui 22 stranieri, 69 studenti/minori con 3 pattuglie impiegate con 6 uomini. In particolare a Fabriano un 19enne italiano è finito nei guai per possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Il ragazzo, alla vista degli agenti nel sottopassaggio della stazione insieme al cane delle unità cinofile Kara, ha gettato un involucro in cellophane sulle scale. Durante il suo passaggio il cane antidroga lo ha segnalato agli operatori che nel frattempo hanno provveduto a recuperare lo stupefacente e successivamente sequestrarlo.