Blitz all’ex hotel Marche, occupanti abusivi sorpresi a consumare eroina: cinque denunce

SENIGALLIA - Blitz della polizia all’ex hotel Marche, trovati occupanti abusivi e denunciate cinque persone. Nei giorni scorsi, alla sala operativa del commissariato di Senigallia erano infatti arrivate diverse segnalazioni, da parte di cittadini e passanti, che riferivano di un continuo via vai di persone all’interno dell’immobile, situato tra il lungomare Alighieri ed il piazzale Morandi, un tempo adibito a struttura ricettiva. Gli agenti hanno effettuato un controllo e rilevato diversi punti di accesso fruibili dalla strada. Sulle porte c’erano segni di effrazione.

Due cittadini extracomunitari, 25enni già noti alle forze dell’ordine, dormivano all’interno. In un altro locale del comprensorio, tre persone sono state sorprese mentre consumavano eroina attorno a un tavolo. Si tratta di due donne originarie del pesarese, e un uomo dell’est europa, 25enne. Tutti, anche in questo caso, già conosciuti alle forze dell’ordine. L’uomo dell’est europa, tra l’altro, è stato trovato in possesso di alcuni arnesi ed indumenti particolari che, tenuto conto delle condanne già subite e dei precedenti penali, sono stati ritenuti strumenti utili a commettere furti.

Tutti sono stati denunciati per concorso in invasione di edifici e l’uomo dell’est Europa risponderà anche di porto di arnesi atti allo scasso. I tre sorpresi a consumare sostanza stupefacente sono stati segnalati alla Prefettura, l’eroina è stata sequestrata. Nei confronti di tre dei cinque denunciati, è scattato l’iter per l’allontanamento triennale da Senigallia.