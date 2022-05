Dal Piemonte a Genga per ammirare le grotte, ma in macchina del turista c’è la droga

GENGA - Un grammo di hashish in macchina, scatta la segnalazione in prefettura. E’ successo a un piemontese di 24 anni, arrivato in zona per ammirare le Grotte di Frasassi.

E’ stato controllato nei pressi del parcheggio dai carabinieri di Genga: nel corso della perquisizione personale e veicolare è stata trovata la sostanza stupefacente. Per lui è scattato anche il ritiro della patente.