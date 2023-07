Hashish nelle scarpe, sanzionati due clienti del locale. Musica oltre la mezzanotte nel party in spiaggia: multa al titolare

FALCONARA - Hashish nascosto nelle scarpe di due clienti. A scoprire la sostanza è stato il fiuto di un cane poliziotto. I ragazzi si trovavano in un locale quando i poliziotti si sono presentati nell'ambito dei controlli "Alto Impatto". Entrambi soo stati sanzionati.

Sanzione in vista anhe per il titolare di un altro locale che aveva organizzato una festa sulla spiaggia con numerose persone presenti, fino alle 2 del mattino. Dai primi accertamenti, il locale inon aveva ottenuto la licenza per prolungare lo spettacolo oltre la mezzanotte. Durante la serata sono state sanzionate anche alcune persone che camminavano per il centro della città con superalcolici in mano, in violazione dell'ordinanza del sindaco.