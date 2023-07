Vede i carabinieri e corre dentro un locale, negli slip nascondeva hashish: arrestato

JESI- Ha la droga nascosta negli slip, vede i carabinieri e si precipita all’interno di un locale: arrestato. Nella serata dello scorso 20 luglio, i militari dell’aliquota radiomobile, impegnati in attività di controllo delle aree maggiormente sensibili della città insieme ad altri equipaggi delle Stazioni Carabinieri di Jesi, Monte San Vito e Staffolo, stavano per procedere al controllo di un’attività commerciale quando hanno notato all’esterno un giovane di 24 anni che alla vista dei militari è entrato rapidamente nel locale. Il ragazzo è stato immediatamente raggiunto e bloccato. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un panetto di hashish di 90 grammi nascosto negli slip e 170 euro in banconote di piccolo taglio. Inoltre, sul pavimento del locale, all’interno del quale c’erano altri avventori, sono state trovate altre due dosi di hashish del peso complessivo di circa 6 grammi e una dose di cocaina del peso di 0,5 grammi. Il 24enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I servizi di controllo del territorio saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni.