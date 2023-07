La droga negli slip e sul cellulare gli ordini della clientela, arrestato giovane al centro sociale

JESI – Era all'interno di un circolo quando i carabinieri hanno fatto un blitz, ieri sera, per controllare che non circolasse droga in un ambiente molto frequentato anche da giovanissimi. Negli slip di un 24enne i militari hanno trovato 90 grammi di hashish e 170 euro in contanti. Per il ragazzo è scattato l'arresto. Il controllo è partito attorno alle 22, in via San Marcello, al centro sociale “La casa di carta” che è estraneo ai fatti contestati. Sul posto sono arrivate due pattuglie e alla vista delle divise c'è stato un fuggi fuggi generale. I militari sono riusciti a bloccare e perquisire il 24enne che aveva manifestato un certo nervosismo. Prima era seduto sul marciapede, fuori dal circolo, poi è entrato velocemente dentro, come se volesse nascondersi. Negli slip aveva una bustina con dentro un panetto di hashish. Accartocciata c'era anche una banconota da 50 euro. Altri soldi li aveva in tasca. Il denaro è stato ritenuto dai carabinieri il provento dello spaccio che avrebbe fatto poco prima. Al 24enne è stato controllato anche il cellulare dove nella app “note” ci sarebbero stati i quantitativi della droga ordinata da diverse persone, con i loro nomi accanto. Un dettaglio che andrà approfondito.

Per il giovane è scattato l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Questa mattina è stato portato in tribunale dai carabinieri per l'udienza di convalida dell'arresto. La giudice Francesca Pizii ha convalidato l'arresto con la sola misura di firma alla pg. Il 24enne, che fa il muratore a chiamata, è stato rimesso in libertà. Davanti alla giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere e il suo avvocato, Rino Bartera, ha chiesto i termini a difesa così l'udienza è stata aggiornata al 25 settembre. I carabinieri, nel controllo al circolo, hanno rinvenuto a terra anche una busta con una dose di eroina e altri 5 grammi di hashish ma non è stato possibile attribuire la proprietà a nessuno. Qualcuno dei giovani se ne sarebbe disfatto, gettando via la droga appena ha visto arrivare i carabinieri.