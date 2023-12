Guida a zig zag agli Archi, fermato dalla polizia: non aveva la patente

ANCONA - Guida a zig zag alle 3,30 di notte lungo via Marconi: il 20 bengalese non aveva mai conseguito la patente. Fermato dalla polizia, è strato sanzionato. Dai controlli è emerso che la vettura, su cui viaggiava anche un 22enne connazionale, non aveva neppure la copertura assicurativa ed era intestata a un terzo soggetto.