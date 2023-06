Guida ubriaco nella notte: multa, via la patente e auto sequestrata

ANCONA - Guida lungo via Marconi in stato di ebbrezza. Il controllo della polizia ha portato alla luce anche il fatto che l'uomo, 51enne italiano, aveva un tasso alcolemico di 2,32 grammi per litro. E' stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. Auto sequestrata.

Sempre nel corso della notte, durante i controlli della squadra volante in Corso Matteotti, è stato trovato un 31enne rumeno gravato da foglio di via obbligatorio dal Comune di Ancona. E' stato denunciato per l'inosservanza del provvedimento.