Green pass, prime sanzioni ad Ancona: controlli su bus e negozi

Prima sanzioni anche nella provincia di Ancona per il mancato possesso di Green pass all'interno di autobus o esercizi pubblici. E' quanto comunicato dal prefetto Darco Pellos.

I controlli, effettuati lunedì 6 dicembre, sono stati eseguiti da polizia, carabinieri e guardia di finanza negli autogrill, nei negozi e nelle fermate degli autobus. Il prefetto ha comunicato che il territorio è stato monitorato per tutto l'arco della giornata e, nonostante non si siano verificate particolari criticità, ci sono state delle sanzioni da 400 euro per il mancato possesso di Green pass. Pellos ha infine ringraziato le forze dell'ordine per il lavoro svolto con puntualità e con buoni risultati.