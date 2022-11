Ragazzo con due coltelli si barrica in camera minacciando di uccidere i poliziotti e suicidarsi. Bloccato con il taser

ANCONA - Cena a casa con la madre poi prende due coltelli e si barrica in cameretta minacciando di uccidersi. È successo ieri sera, in un’appartamento nel quartiere di Pietralacroce. A perdere il senno è stato un 21enne, italiano, seguito dal centro di salute mentale (da un anno però avrebbe smesso le cure) con problemi di depressione. La madre ha chiesto aiuto al 118 dopo che il figlio aveva bevuto alcolici assumendo tranquillanti e dopo aver manifestato intenti suicidi. Il personale sanitario però, quando è arrivato a casa è stato respinto dal giovane che è uscito dalla camera brandendo due coltelli, uno con una lama di 40 centimetri e l’altro di 20. Voleva che i sanitari andassero via. Così è stato chiamato anche il 113.

La polizia, arrivata in casa, ha provato a parlare con il ragazzo, da dietro la porta, aiutati anche dalla madre, ma il giovane ha tirato i coltelli sull’infisso e una lama ha oltrepassato la porta sfiorando un agente. I poliziotti ha provato a sfondare la porta per raggiungere il giovane che continuava a fare minacce di morte per lui e per gli agenti. Nel tentativo di aprire è stato creato un piccolo varco e usando il taser il 21enne è stato bloccato. Ha lasciato i coltelli ed è stato affidato alle cure del 118. Una ambulanza lo ha portato in ospedale dove è stato ricoverato in Psichiatria.