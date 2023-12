Giorgio Paterna è il nuovo segretario della Fp Cgil di Ancona, la categoria che si occupa dei lavoratori dei servizi pubblici. E’ stato eletto, nei giorni scorsi, dall’assemblea generale della Fp Cgiol di Ancona. Sostituisce Stefania Ragnetti passata ad altro incarico.

Classe 1984, nato ad Ancona dove vive, Paterna è entrato in Cgil nel 2012 collaborando con il Nidil, che si occupa dei precari, quindi la collaborazione si è estesa prima alla Filctem, gomma e plastica, e poi alla Filcams, commercio e terziario, dove è rimasto per sei anni. Da fin e 2020 ad oggi, è stato in Fp di Ancona trattando la sanità privata , le funzioni centrali dello Stato e il terzo settore