Giorgia Meloni a Senigallia, il sindaco Olivetti: «Un gesto molto gradito ed un colloquio concreto»

SENIGALLIA – Un autentico blitz, non “calendarizzato” nell’agenda di impegni istituzionali, ma che l’Amministrazione Comunale ha colto come un segnale importante della vicinanza del Governo verso le colte colpite dall’alluvione. Nell’ambito del suo tour nelle Marche che la porterà oggi alla Fiera del Tartufo di Acqualagna, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inserito un passaggio a Senigallia, nel tardo pomeriggio, per un breve colloquio con il sindaco della città della “spiaggia di velluto”. La premier, con il primo cittadino e poche altre persone, si è intrattenuta sul Ponte Garibaldi – uno dei simboli della catastrofe naturale che ha colpito Senigallia e le zone limitrofe tredici mesi fa – ed ha voluto sincerarsi della situazione dei lavori in corso di svolgimento. Ed ha rinnovato a nome del Governo la solidarietà verso tutta la popolazione e la presenza costante del Governo al fianco dei territori colpiti, testimoniata dall’accordo stipulato che garantirà diverse centinaia di milioni di euro necessarie per la ricostruzione.

«Una graditissima sorpresa la visita, non preannunciata, del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Senigallia – dichiara sul suo profilo social il primo cittadino di Senigallia, Massimo Olivetti – che ha voluto incontrarmi da solo presso il ponte Garibaldi, luogo simbolo dell’alluvione del 15 settembre 2022, per fare il punto della situazione. Ho avuto modo di ringraziarla per l’attenzione rivolta dal Governo alle nostre popolazioni e per lo stanziamento economico di 400 milioni, deliberato tra i primi atti del suo mandato. Altri, in passato, hanno solo promesso e poi non mantenuto, lei appena eletta ha garantito un aiuto concreto ed importante. Abbiamo parlato delle criticità dei nostri territori colpiti da questa tragedia. Ho apprezzato la riservatezza del gesto, la concretezza del colloquio e la disponibilità verso le nostre comunità».