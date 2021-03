Poliziotto ed ex calciatore ucciso dal Covid, fissati i funerali di Gianluca Menotti

Stroncato dal Covid a soli 54 anni. Chiaravalle e Marina di Montemarciano si preparano a dare l'ultimo saluto a Gianluca Menotti. Ex calciatore nelle giovanili della Biagio Nazzaro, Menotti, sovrintendente della Polizia di frontiera, è morto lo scorso 11 marzo all’ospedale di Pesaro portato via dal Covid-19. Viveva con la famiglia a Marina di Montemarciano, i funerali si svolgeranno venerdì 26 marzo alle 15 nell’abazzia di Santa Maria in Castagnola di Chiaravalle.

«Se n’è andato anche Gianluca. Alla lista, già troppo lunga, dei morti a causa del Coronavirus si aggiunge anche il sovrintendente Gianluca Menotti- scrive la polizia di Stato sul proprio portale- questo “ragazzo” di 54 anni se n’è andato in una settimana, ancora innamorato della vita e della famiglia. In servizio alla Polizia di frontiera di Ancona, Gianluca amava sorridere e prendere la vita sempre positivamente; un passato da giocatore di calcio e pugile ora si era concentrato sul lavoro e sui famigliari. Appena ne aveva la possibilità seguiva il figlio giocatore di calcio, nelle partite in trasferta filmando e fotografando il suo ragazzo in campo. Il dolore per la sua scomparsa è ancora più forte per il repentino aggravarsi del virus: in ospedale, un po’ forse per dissacrare la malattia, un po’ per indole, mandava selfie agli amici nelle chat; ma il virus intanto lo stava velocemente consumando, distruggendo il suo corpo. Insieme ai parenti, ai colleghi d’ufficio e agli amici, tutti i poliziotti si stringono alla moglie e ai figli; a loro va l’affetto di tutta la famiglia della Polizia di Stato».