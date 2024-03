Arriva ad Ancona l'agenzia Gallas Group, specializzata nella gestione di badanti: 200 nuovi posti di lavoro in un anno

Dopo Friuli Venezia Giulia, dove l'azienda è nata oltre dieci anni fa, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana, Gallas Group, agenzia che si occupa di selezione e nella gestione di colf e badanti, sbarca per la prima volta nelle Marche. Lo fa ad Ancona, dove, dal prossimo 11 marzo, aprirà la nuova filiale in via Martiri della Resistenza 45.

"Una scelta ben ponderata - fa sapere l'azienda - quella di espandersi nella nona regione e di conquistare un ruolo di primo piano anche nel Centro Italia, dove la richiesta di assistenti domiciliari è in forte aumento e dove, come accade anche in altre aree del Paese, non sempre è facile reperire personale con un curriculum adeguato e un'esperienza in grado di garantire alti standard. L'apertura di Gallas Group ad Ancona è un'ottima notizia per le famiglie della città, che potranno avvalersi di operatrici qualificate: basti pensare che solo il 19% di chi viene selezionato per un colloquio trova poi adeguata assunzione. Ma lo sbarco dell'azienda nelle Marche rappresenterà un volano positivo anche per l'economia cittadina, dal momento che verranno impiegati circa 200 fra collaboratori e collaboratrici nell'arco di un anno, garantendo quindi nuovi posti di lavoro e nuovi sbocchi professionali a numerose categorie di persone".