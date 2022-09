Il furto “crudele”: sparisce un modellino di ambulanza dalla tomba del volontario Gasparini

ANCONA- Una brutta storia. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere Adriatico, nelle scorse ore dalla tomba dell’ex volontario Giorgio Gasparini, al cimitero di Tavernelle, è sparito il modellino della Croce Gialla dal grandissimo valore simbolico per quanto fatto in vita. Ad accorgersene il fratello Maurizio che ha subito denunciato l’accaduto non nascondendo la propria amarezza.

Anche i vertici della Croce Gialla di Ancona, a cominciare dal presidente Alberto Caporalini, hanno mostrato grande vicinanza ai familiari e si sono detti scossi per l’accaduto auspicando che il modellino possa essere riposizionato prontamente al proprio posto.