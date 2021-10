Furto in gioielleria, colpo da 10mila euro: foglio di via per il giovane ladro

Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Ancona, che ha competenza su tutta la provincia del Capoluogo Dorico, stanno notificando in queste ore il Foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Ancona, nei riguardi di un giovane, residente della provincia maceratese, accusato nei giorni scorsi di un furto aggravato in una gioielleria ad Osimo. L’uomo è stato rintracciato dai poliziotti commissariato osimano, che hanno recuperato anche parte della refurtiva, il cui valore era stato indicato dal titolare dell’esercizio commerciale in circa 10.000 euro. Il provvedimento vieta all’uomo di ritornare nella cittadina osimana per almeno un anno.



Nei giorni scorsi invece, un avviso Orale, firmato dal Questore di Ancona, è scattato per un altro giovane, residente ad Osimo, accusato di spaccio nelle vicinanze di una gelateria del centro storico abitualmente frequentata da giovani e ragazzi minorenni.