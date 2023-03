Rubano materiale per cellulari e i soldi delle mance, furto al negozio: due incensurati finiscono nei guai

I Carabinieri della stazione di Fabriano hanno denunciato due quarantenni, fabrianesi, un uomo e una donna, per furto con destrezza. Nei giorni scorsi i due si sono introdotti in un esercizio commerciale. Una commessa si è accorta che i due avevano rubato materiale elettrico per cellulare e, avvicinandosi alla cassa, anche il salvadanaio contenente le mance dei clienti che sarebbero andare ai dipendenti.

Subito sono stati contattati i carabinieri che, sul posto, sono riusciti a vedere la scena dettagliata tramite le registrazioni delle telecamere di sicurezza collocate all'interno dell'attività. Al termine delle indagini i due fabrianesi, quarantenni, incensurati, sono stati denunciati per furto con destrezza. Il valore della merce rubata è di diverse decine di euro.