L’identikit pubblicata sui social: è caccia al ladro di Ferragosto

ANCONA- Si è scatenato un vero e proprio passaparola, attraverso i social, per rintracciare l’identità del ladro d’appartamento che ieri – 15 agosto – ha messo a soqquadro una casa della frazione di Montacuto riuscendo a fuggire con un magro bottino. Le videocamere di sorveglianza hanno immortalato il presunto colpevole scattandone, infatti, un’istantanea che è stata pubblicata su Facebook. Si tratta di un giovane, fisico possente che indossava una maglia a maniche lunghe con dei guanti per coprire le tracce. Il volto semicoperto da una mascherina.

La foto è stata divulgata insieme a questo messaggio da parte della vittima del furto: «Attenzione ladro in azione a Montacuto. Ha almeno un complice che faceva da palo, con cui parlava via radio. Oggi alle 11:37 in azione per 20 minuti a casa mia. Non c’era molto da rubare ma ha buttato all’aria mezza casa. Se conoscete o vedete qualcuno che gli somiglia chiamate il 112. Zainetto scarpe sportive e manica lunga».