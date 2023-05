Denunciato per furto, ma lui continua a rubare: finisce in carcere

FABRIANO - Denunciato piu volte negli ultimi mesi per reati contro il patrimonio, in manette un 32enne fabrianese. All'uomo è stato notificato, da parte della polizia, un ordine di carcerazione ieri pomeriggio: dovrà scontare la pena residua dovuta a una condanna per furto in un centro commerciale.

Proprio la reiterazione dei reati ha spinto l'autorità giudiziaria a tramutare la denuncia in arresto. Ora è a Montacuto.