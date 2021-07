E' morto Mario Zepponi: addio all'autista e pioniere delle gite in bus

Fondatore della Zepponi Tours, per molti anni ha continuato a guidare i suoi amati autobus. Lascia la moglie Paola e due figli che oggi gestiscono l'azienda di famiglia

Si è spento a 82 anni Mario Zepponi, storico autista e imprenditore nato a Monte San Vito. Era stato lui ad avviare nel 1981 la Zepponi Tours di Chiaravalle, azienda leader nel settore dei trasporti privati e nei viaggi. Molto conosciuto nella cittadina dove viveva con la moglie Paola, lascia un grande vuoti nella comunità. Era padre di due figli, Marco e Massimiliano. Loro due insieme portano avanti l'attività di famiglia.

Il funerale si terrà domani 29 luglio alle 11 all’abbazia di Santa Maria in Castagnola a Chiaravalle. La camera ardente è aperta da oggi presso la casa funeraria Santarelli di Monsano, in via Breccia.