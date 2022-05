Fuma una canna con l'amico, la serata finisce male per due ragazzi

OSIMO - Minorenni beccati a fumare spinelli. A scoprirli sono stati gli agenti di polizia durante i controlli del weekend per le vie del centro. Il gruppetto era appartato tra i vicoletti a fumare. Quando gli agenti si sono avvicinati uno dei ragazzi ha cercato di disfarsi della canna mentre un altro ha consegnato di sua spontanea volontà un pezzo di hashish che nascondeva in tasca agli agenti. Entrambi sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa, il Prefetto, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Del fatto sono stati immediatamente informati i rispettivi genitori.

In totale sono state controllate 119 persone. Non sono mancati i controlli anche alla circolazione stradale ai quali si sono maggiormente dedicati gli operatori della polizia locale che hanno monitorato i veicoli in ingresso alla città, accertando e contestando alcune violazioni al codice della strada. Riceveranno invece a casa la notifica della violazione al divieto di sosta h24 in piazza del Comune altri automobilisti che, noncuranti del divieto, hanno lasciato le proprie auto parcheggiate davanti al palazzo comunale.