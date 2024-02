La sua patente è stata revocata, 27enne forza l'alt dei carabinieri e fugge a tutta velocità

ANCONA - I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona, nel corso di posto di blocco in via Marconi, hanno inseguito un uomo, italiano, di 27 anni, proveniente con il proprio veicolo dalla zona Archi e diretto verso il centro, che, dopo aver ricevuto l’alt dei militari, si è dato alla fuga. I carabinieri hanno inseguito l'automobilista per poi riuscire poco dopo a bloccarlo in via Mamiani. La fuga aveva uno scopo ben preciso: il 27enne infatti non possedeva la patente di guida in quanto gli era stata revocata. Il giovane è stato denunciato a piede libero e sanzionato. il veicolo è stato infine è stato confiscato.