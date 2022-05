Tir contro auto alla Caffetteria, mezzo distrutto e automobilista tra le lamiere: atterra Icaro

ANCONA- Momenti di grande paura questa mattina (19 maggio) intorno alle 9.00 quando, lungo la SS16 all’altezza di Falconara (zona Caffetteria), un tir e un’automobile si sono scontrati frontalmente. Ad averne la peggio la conducente dell’auto che è rimasta bloccata all’interno del mezzo. La donna è stata trasportata al nosocomio di Torrette in gravissime condizioni.

Traffico in tilt per diversi minuti fino all’arrivo della Polizia Stradale che ha ripristinato la corretta circolazione. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento, la Croce Verde di Jesi e l’automedica di Falconara (insieme all’ambulanza).