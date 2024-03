Il bus deve frenare bruscamente, cadono in due: 92enne portato all'ospedale

ANCONA – Il conducente è obbligato a frenare improvvisamente, ed all’interno del bus due persone perdono l’equilibrio rendendo necessario l’intervento del personale sanitario. La Croce Gialla si è recata questa mattina attorno alle 10.30 in via Cristoforo Colombo, all’angolo con via Ascoli Piceno, all'interno di un mezzo della Conerobus per prestare soccorso ad un 92enne e ad una 45enne che è rimasta ferita. L’anziano è stato trasportato a Torrette in codice giallo con un politrauma dovuto alla caduta, sul posto anche la Polizia Locale.

Ad inizio mattinata, la Croce Gialla era intervenuta anche per soccorrere una 45enne che all’interno di un altro mezzo pubblico aveva accusato un malore, perdendo i sensi: è stata portata dal personale sanitario all’ospedale di Torrette per gli accertamenti del caso.