Comunità religiosa in lutto, padre Sergiu Chelaru trovato morto nella sua stanza

OSIMO - Comunità religiosa di Osimo in lutto, è morto improvvisamente padre Sergiu Chelaru (44 anni). Il religioso è stato trovato senza vita nella sua stanza dopo che era stato atteso inutilmente per la celebrazione mattutina di ieri.

A portarlo via è stato un malore nel corso della notte. Padre Sergiu animava le celebrazioni in basilica con musica e canto. Era arrivato a Osimo nel 2017. A dare notizia della scomparsa, che ha sconvolto i frati minori conventuali di san Giuseppe da Copertino, è stato padre Duilio Carletti via Facebook. Funerali domani alle 16 alla basilica di san Francesco. Stasera alle 21 è prevista una veglia di preghiera.