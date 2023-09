L'ultimo saluto a Francesco, morto investito a soli 11 anni

SENIGALLIA - E' fissato per domani l'ultimo saluto a Francesco Lignola, il ragazzo di 11 anni morto mercoledì scorso in un incidente. I funerali saranno celebrati alle 14,30 alla chiesa di Marzocca

Il giovane era in sella ad una bicicletta quando è avvenuta la tragedia, all’incrocio tra viale della Resistenza e via De Liguori. Poco prima giocava con un amico, anche questo in bici. Aperto un fascicolo per omicidio stradale da parte della procura.