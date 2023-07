Dal 1908 presente in piazza Roma: la fontana dei cavalli torna a splendere con la nuova illuminazione

Dal 1908 è presente in piazza Roma, dopo aver peregrinato in diversi luoghi del centro storico, proprio lì aveva trovato una sua nuova collocazione. Ne ha viste tante di vicende cittadine, testimone delle vicissitudini doriche, la fontana dei cavalli è stata anche vittima di sfregio e atti vandalici. Ora, dopo un attento intervento di restauro, torna a nuova vita con una illuminazione adeguata che verrà accesa domani sera, venerdì 28 luglio, alle ore 21.00 alla presenza del sindaco Daniele Silvetti, della Soprintendente Cecilia Carlorosi, dell'assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini, del dirigente del settore, Stefano Capannelli, dell'architetto progettista Giulia Paoloni. L'intervento di recupero e restauro della Fontana dei Cavalli di Piazza Roma, durato circa sei mesi, è stato condotto con l’obiettivo di garantire la conservazione della fontana monumentale e di restituire la completa leggibilità a tutte le parti che la compongono.

Il restauro, dal costo di circa 125 mila euro con una sponsorizzazione da parte della Confartigianato, ha mirato a ridonare all’apparato scultoreo la "omogeneità" generale, permettendo al contempo di comprenderne la storia che, il tempo e gli eventi, compreso il degrado, hanno depositato su di essa. Il progetto è stato messo a punto dall'assessorato ai Lavori Pubblici, in particolare dai tecnici dell'unità operativa sul patrimonio storico – artistico monumentale del Comune di Ancona e sottoposto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche che lo ha autorizzato.

Gli interventi realizzati sono stati studiati in modo da essere compatibili con la materia e le strutture originali, al fine di rispettare il valore storico della fontana monumentale, nel rispetto dell'autenticità. In pratica, dopo aver proceduto alla rimozione delle incrostazioni mediante strumenti di precisione, si è proceduto alla disinfezione su tutte le superfici, alla ripulitura ad acqua e al risanamento e consolidamento di tutte le parti in pietra che erano risultate distaccate o pericolanti; interventi manuali di restauro e con la microsabbiatrice, realizzazione della riadesione delle ali dei cavalli marini distaccate a seguito di atti vandalici e degrado naturale della materia, oltre a tutta una serie di stuccature con malta di calce, grassello e polvere di travertino e di polveri di marmo di idonee. Infine protezione finale delle superfici con applicazione di protettivo e impermeabilizzazione della vasca. A questi interventi si sono aggiunti quelli tecnologici sul ricircolo dell'acqua, revisione e manutenzione dell’impianto di illuminazione e infine, installazione di un nuovo impianto per l'allontanamento dei volatili.