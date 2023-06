«Voleva fare il bagno e si è appoggiata alla barca». Parla il grottarolo del cavo che ha folgorato due bagnanti

ANCONA - «Bastava che aspettasse due minuti e poi avrebbe avuto lo spazio necessario per entrare in acqua. Io stavo tirando su la barca. Lei si è appoggiata all’imbarcazione, ha scavalcato il filo e così lo ha urtato. Ha preso la scossa, non so come mai ci fosse corrente, non avrebbe dovuto esserci». Così il grottarolo del cavo che questa mattina ha rilasciato corrente folgorando due bagnanti in spiaggia, al Passetto, spiega l’accaduto. Alle 11.30 era ancora in grotta a sistemare le sue cose. Fuori un gruppetto di signore che non hanno assistito all’incidente. «Quella donna voleva fare il bagno - dice il grottarolo - si è alzata dal molo dove stava e si è appoggiata alla barca. Io avevo già premuto il pulsante per tirarla su con il verricello che non mi ha mai dato problemi».

Il molo dove stava la signora era proprio accanto allo scivolo che il grottarolo doveva usare per mettere in grotta la barca. Quando si è accorto di quello che stava succedendo è stato subito pronto a staccare la corrente ma prima un altro bagnante, che si è avvicinato per aiutare la donna che gridava, è rimasto anche lui con le mani attaccate al cavo nel tentativo di liberare la signora. Ha riportato ustioni alle mani. Nessuno dei due è grave ma sono tenuti in osservazione in pronto soccorso. Sul posto per i soccorsi la Croce Rossa, il 118 e i vigili del fuoco. Entrambi i feriti sono di Ancona e sono saliti a bordo dell’eliambulanza atterrata sulla spiaggia, alla seggiola del Papa. Le indagini sono affidate alla Capitaneria di porto che hanno preso i nominativi dei feriti e del proprietario del cavo. Fino a questa sera non ci sono stati sequestri. Per precauzione è stata staccata la corrente alla grotta. Sarà da capire cosa abbia fatto scaricare corrente nel cavo del verricello.