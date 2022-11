Furti nelle abitazioni, controlli a tappeto. Provvedimenti per due «persone pericolose»

LORETO - Nei mesi scorsi sono arrivate diverse segnalazioni di furti e reati predatori realizzati in zona Villa Musone, con richieste di intervento rivolte alle forze dell’ordine. Il questore, valutati i precedenti e la condotta di vita di alcuni residenti di Loreto, ha disposto nei loro confronti l’avviso orale, su proposta dei carabinieri, che hanno indagato sugli episodi. Si tratta di due italiani, un 26enne originario della provincia di Foggia e un 40enne del cosentino, ai quali è stato specificamente intimato di cambiare condotta ed acquisire un modus vivendi conforme alla legge. Per il più giovane inoltre è stata disposta anche l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via dal comune di Castelfidardo.

Tutti i provvedimenti sono stati disposti a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, trattandosi di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, con precedenti ripetuti e specifici, che vivono con proventi delle attività delittuose commesse. «La Polizia di Stato mette in campo, quotidianamente, ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini - dice il questore Cesare Capocasa - attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati in base alle le previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica».