Fiamme nella notte, a fuoco fabbrica di fisarmoniche

CASTELFIDARDO - Un incendio è divampato nella notte nella fabbrica di fisarmoniche Baffetti, in via Pigini. L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato poco dopo le 5.30. Le fiamme, stando alle prime notizie, hanno riguardato un magazzino. Diverse le squadre dei pompieri intervenuti, da Osimo e da Ancona. L’incendio ora è sotto controllo ma i vigili del fuoco, alle 8 di questa mattina, stavano ancora operando. Il capannone è di circa 5mila metri quadrati. Non si conosce ancora l’entità dei danni ma non ci sarebbero feriti.

IL VIDEO

(Servizio in aggiornamento)