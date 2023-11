Incendio nella notte, a fuoco azienda di infissi. Le fiamme viste dalla superstrada

MONTE ROBERTO - Sono stati due automobilisti, che hanno visto le fiamme dalla superstrada 76, a dare l’allarme chiamando i vigili del fuoco. Era l’1.15 di questa notte quando un incendio è divampato all’interno della Flessya, azienda specializzata nella realizzazione di infissi, per lo più porte. Il capannone di via dell’artigianato è stato avvolto dalle fiamme e sul posto sono intervenuti i pompieri di Arcevia e Ancona, con diversi mezzi. A bruciare è stato il materiale legnoso e i forni. L’intervento dei vigili del fuoco ha fatto contenere il rogo che ha intaccato tetto e una parte degli interni. Alle 8 erano ancora in corso gli interventi di bonifica ma l’incendio era ormai spento. Sul posto anche i carabinieri per capire le origini delle fiamme. Non è esclusa nessuna pista, dall’incidente al dolo.