Femminicidi e pedofila in aumento nelle Marche. Il procuratore generale: «La repressione non basta più»

ANCONA - «La repressione è efficace e tempestiva ma da sola non basta. È la prima volta che reati come femminicidio, stalking e procedimenti penali a carico di minori sono in aumento. Questo è preoccupante». Così il procuratore generale Roberto Rossi ha definito la situazione nel distretto Marche rivelando i dati dell’ultimo anno e confrontandoli con quello precedente. I femminicidi passano da 3 a 7, i procedimenti per stalking da 461 a 478. Il circondario di Ancona, il più grande, ha anche questo dati in aumento. I maltrattamenti passano da 351 a 379, lo stalking da 107 a 125 e si registrano ben 63 procedimenti per violenza sessuale. La Procura dei Minorenni ha aperto 16 procedimenti penali a carico di minori per violenza sessuale, anche di gruppo. Indici di tendenza che non si riesce ad invertire.

(Servizio in aggiornamento)