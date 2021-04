Fano-Grosseto, Salaria e Orte-Falconara. Baldelli: «Finalmente via ai cantieri»

«Finalmente partiamo con i cantieri». Soddisfatto l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli per la firma, da parte del presidente del Consiglio dei ministri, dei decreti di nomina dei commissari straordinari Massimo Simonini, Fulvio Soccodato e Vincenzo Macello, rispettivamente per la Fano-Grosseto E78, la SS4 Salaria e, in campo ferroviario, la Orte-Falconara. «Tre tecnici esperti e di alta professionalità, che sapranno instaurare un rapporto proficuo con tutti gli interlocutori istituzionali, dalle stazioni appaltanti di Anas e Rfi alle amministrazioni pubbliche coinvolte - osserva l’assessore- a rendere le nomine ancor più promettenti, si aggiungono gli ampi poteri assegnati ai commissari, poteri che consentono una reale velocizzazione delle pratiche, riducendoci i tempi burocratici - osserva l’assessore -. In pratica, i commissari potranno assumere ogni decisione per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, provvedendo anche all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, insieme ai provveditorati interregionali. Inoltre, è previsto che l’approvazione dei progetti da parte dei commissari, d’intesa con i presidenti delle Regioni territorialmente competenti, sostituisca ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, salvo che per quelli relativi alla tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici».

«Questa volta ci sono tutti i presupposti per procedere spediti verso la concretizzazione di opere attese davvero da troppo tempo e per le quali stiamo lavorando dal nostro insediamento. Da parte della Regione ci sarà la massima disponibilità a collaborare - continua l’assessore - In particolare continueremo il proficuo confronto già intrapreso sulla velocizzazione della linea ferroviaria Orte - Falconara, sul miglioramento della Salaria e sulla E78 Fano - Grosseto affinché si possa tornare al tracciato originario con la doppia canna e le quattro corsie. Una soluzione differente creerebbe problemi di viabilità e di sviluppo del territorio. Un investimento importante. Le due infrastrutture stradali assorbiranno 3 miliardi dei 4 previsti per il Centro Italia: 1,92 miliardi per la Fano-Grosseto e 1 miliardo per la Salaria. Ai quali si aggiungono 3,7 miliardi per la Orte-Falconara. Il Centro Italia è finalmente protagonista di un piano di rilancio. Risorse che comporteranno una ricaduta economica ed occupazionale importante su tutto il territorio regionale. Inizia così a concretizzarsi il progetto della nuova giunta regionale per una regione finalmente interconnessa e intermodale, per la quale nei prossimi giorni presenteremo una complessiva e finalmente organica visione infrastrutturale per le Marche, sul quale ci siamo confrontati già a Roma e con i più importanti interlocutori in materia di infrastrutture», conclude Baldelli.