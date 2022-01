Pestarono una coppia: arresti, Daspo e denunce per cinque persone

Furono i protagonisti della brutale aggressione avvenuta nei confronti di una coppia in Piazza Mazzini, a Falconara, la sera del 26 novembre scorso. In quell’occasione un uomo di 42 anni e una donna di 47 anni furono malmenati per futili motivi e solo l’intervento dei carabinieri riuscì a scongiurare il peggio. Sono scattate, in alcuni casi, le manette e in altri denunce per i cinque componenti (quattro uomini e una donna) del branco individuati dai Carabinieri attraverso le telecamere di videosorveglianza.

Nel corso della perquisizione, la donna (44 anni), trovata in possesso di trentatré flaconi di metadone di cui ha provato maldestramente a disfarsi, è stata arrestata e dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella medesima perquisizione che ha visto protagonisti anche gli altri quattro (un padre, 53 anni, con i tre figli di 31, 28 e 26 anni) è stato trovato anche dell’hashish con annessa segnalazione per il possessore. La sera dell’aggressione, inoltre, ad aggredire la coppia ci fu anche il cane dell’arrestata (legata da una relazione ad uno dei figli del cinquantatreenne) probabilmente aizzato dal comportamento della padrona.

Per tutti e cinque, inoltre, è scattato il Daspo urbano dal momento che si trattava di soggetti già noti alle forze dell’ordine.