Il quadro elettrico va a fuoco, incendio nella notte: arrivano i pompieri

FABRIANO - I vigili del fuoco sono dovuti intervenire, poco prima della mezzanotte, n via Achille Grandi per l'incendio di un quadro elettrico della pubblica illuminazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri hanno spento le fiamme utilizzando un estintore e delimitato l'area; il personale tecnico dell'azienda elettrica ha provveduto poi alla messa in sicurezza del quadro incendiato. Presenti sul posto anche i carabinieri. Per fortuna non ci sono stati feriti e la situazione è tornata presto alla normalità.