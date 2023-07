Furti in appartamento, gli oggetti rubati trovati nella loro casa: nei guai una coppia di 30enni

FABRIANO- Alcuni appartamenti tra Sassoferrato, Serra San Quirico e Genga hanno ricevuto nei giorni scorsi la visita dei ladri. I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno messo in campo mirati servizi di vigilanza e controllo al fine di stanare i colpevoli. Nel corso degli accertamenti i militari della Stazione di Genga hanno attenzionato una coppia di trentenni domiciliati nel fabrianese. Nel loro appartamento sono stati rinvenuti numerosi oggetti rubati nei giorni precedenti, poi restituiti ai legittimi proprietari, per un valore di 3.500 euro e arnesi per forzare gli infissi. I due sono stati denunciati per ricettazione, sono in corso ulteriori accertamenti.